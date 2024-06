MN - Barlow (Daily Mail) su Emerson: "Lavoratore volenteroso, un onesto difensore, buona attitudine"

Emerson Royal apre al Milan e i rossoneri tengono d'occhio anche il suo compagno di squadra al Tottenham, Pierre-Emile Højbjerg. Per conoscere meglio i due giocatori abbiamo contattato il collega del Daily Mail, Matt Barlow, giornalista al seguito degli Spurs:

Emerson Royal ha confermato l'interesse del Milan nei suoi confronti. Come valuti il suo periodo al Tottenham?

"Non è mai stato veramente apprezzato il lavoro di Emerson Royal nei suoi tre anni agli Spurs. I tifosi speravano che un terzino brasiliano del Barcellona giocasse come Cafu... ma non ha la stessa classe. Postecoglou gli ha preferito Pedro Porro come terzino destro. Lo spagnolo non è bravo come Royal in difesa ma è più veloce e molto più bravo in attacco, che è la cosa principale per il tecnico".

Quali qualità ti hanno colpito di lui?

"Lavoratore volenteroso, un onesto difensore, buona attitudine, popolare tra i tifosi ma limitato a livello di credibilità e tecnica. A volte può essere spericolato, concedere calci di punizione e rimediare cartellini. Ci sono stati dei bei momenti ma non ha mai convinto del tutto. Royal ha giocato alcune delle sue partite la scorsa stagione al centro della difesa quando Romero si era infortunato. A volte ha giocato anche come terzino sinistro. È versatile. La scorsa stagione, quella è stata la sua risorsa più utile".