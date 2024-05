MN - Baseggio: "Van Bommel? Ciò che mi colpisce è la calma. Grande attitudine anche fuori dal campo"

Mark van Bommel è nella shortlist per la panchina del Milan in vista della prossima stagione, ma come ha lavorato in questi anni il tecnico olandese, che in rossonero ha vissuto anche l'esperienza da calciatore. Ne abbiamo parlato con una vecchia conoscenza del nostro calcio come Walter Baseggio, ex nazionale belga e oggi apprezzato opinionista. In esclusiva per MilanNews.it:

Mark van Bommel è fra i candidati alla panchina del Milan. Che tipo di allenatore è?

"È un allenatore dal gioco molto offensivo, in pieno stile olandese. Non a caso il 4-33 è il suo credo. Quest'anno ha avuto molte difficoltà, non a caso l'Anversa nel playoff per il titolo è ultimo".

Come valuta il suo lavoro all'Anversa?

"Ha fatto un buon lavoro, facendo vincere il campionato all'Anversa dopo tantissimi anni. E ha avuto il merito di lanciare 2-3 buoni giovani. Ha rilanciato davanti un giocatore come Janssen, ha creato un gruppo solido. Delle partite che ho visto, anche quando ha perso si era messo in mostra per un calcio bello da vedere, con la costruzione che parte da dietro".

Quest'anno non è riuscito a ripetersi

"Quest'anno la situazione societaria è cambiata, la squadra ha perso 2-3 giocatori, su tutti Vermeeren che a gennaio è andato all'Atlético Madrid. Era un giocatore importantissimo per la tattica di Van Bommel. Ci sono state nel complesso molte difficoltà da gestire in questa stagione, certamente per il tecnico non era una situazione facile".

A livello caratteriale come va inquadrato Van Bommel?

"Mi parlano di lui come un bravissimo ragazzo. Devo dire che mi piace molto la sua attitudine anche fuori dal campo: è una persona molto educata, rispettosa e la sua immagine qui è sicuramente ottima. Ciò che mi piace è questa capacità di restare sempre calmo, tranquillo".