MN - Battistini: "Il derby non è decisivo: c'è un mondo tra andata e ritorno"

vedi letture

Il derby di Milano è alle porte. Inter e Milan si incroceranno per la prima volta in questa stagione e lo faranno da prime della classe, solitarie, e a punteggio pieno. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Sergio Battistini, doppio ex: al Milan tra l'80 e l'85, in nerazzurro tra il '90 e il '94. Le sue parole.

L’imminente derby di Milano costituisce già un mini-crocevia per lo scudetto?

“No, sono contrario a questa tesi. Mancano davvero troppe partite. C’è praticamente un mondo tra questa partita e il ritorno!”.