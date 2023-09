MN - Battistini: "Milan acciaccato? Nei rossoneri se esce un calciatore ne entra un altro di egual valore"

Il derby di Milano è alle porte. Inter e Milan si incroceranno per la prima volta in questa stagione e lo faranno da prime della classe, solitarie, e a punteggio pieno. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Sergio Battistini, doppio ex: al Milan tra l'80 e l'85, in nerazzurro tra il '90 e il '94. Le sue parole.

Il Milan ci arriva leggermente più acciaccato: Kalulu in dubbio e Tomori squalificato…

“Io penso che in una squadra come il Milan non esistano alternative. Se non gioca un determinato calciatore, ne subentra un altro di altrettanto livello: Kjaer, Pellegrino, Jovic e Okafor, per esempio. Questo sia per quanto riguarda i rossoneri, sia l’Inter. Hanno rose complete e profonde”.