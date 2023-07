MN - Bava: "Via Tonali? Per le parti miglior decisione: per lui un'offerta della vita"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il suo giudizio rispetto alla cessione di Sandro Tonali: il Milan ha perso un capitano in pectore? È questa una delle domande che la redazione di MilanNews.it ha rivolto a Massimo Bava, ex-direttore sportivo del Torino: "Probabilmente sì, non lo sapremo mai. Il punto è che, quando ti arrivano offerte del genere, devi per forza sederti a tavolino e valutarle. Qualora Tonali fosse rimasto, si sarebbero potute creare ruggini nei rapporti con la società. Per l’ex Brescia era l’offerta della vita e il Milan si è tutelato da eventuali problematiche future. Meglio per entrambe le parti così".