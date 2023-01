MN - Beccantini: "Pioli? Per essere rivoluzionari in Italia bisogna essere normali"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ascolta l'audio

Ep. 340 - Perché Maldini non ha mai vinto il Pallone d'Oro

Ospite del podcast odierno di MN, il giornalista Roberto Beccantini, all’epoca membro italiano della giuria che votava per il Pallone d’Oro, ha parlato del perché Maldini non abbia mai vinto il più grande premio individuale per un calciatore, ma anche di attualità e del Maldini dirigente al Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Sul Paolo Maldini dirigente: “Più che me l’aspettavo ci speravo che facesse così bene. Avendo conosciuto lui e suo papà speravo che Paolo potesse diventare quel grande dirigente che è sta diventando insieme ai suoi collaboratori, senza dimenticare né Ricky Massara né Zvone Boban. Mi pare che sia entrato in punta di piedi, mi sembra che abbia messo a disposizione soprattutto il suo nome e la sua storia, che non sono poche. Anche se non bastano, l’eguaglianza “grandissimo giocatore uguale grandissimo dirigente” no, non sempre è così. Noi ci rifacciamo nella storia a Boniperti, ma era un’altra epoca e un altro mondo. Mi auguro che possa andare avanti su questa strada, fermo restando che saranno le risorse degli americani a determinare il futuro. Non dimentichiamoci mai che questa nuova svolta filosofica non è dovuta a disegni precisi di fronte pur ad una ricchezza di cassa ma al problema di fare cassa. Lì si va di ingegno, ci si sforza e chi arriva prima e gestisce meglio queste incidenze economiche e strutturali, vince. Il Milan è stato molto bravo a gestire queste situazioni sin da quando, per imposizione ferrea di Boban e di Maldini, venne scongiurato il disegno di Rangnick e venne confermato Stefano Pioli che, secondo me, dopo Zlatan Ibrahimovic, il totem, è stato il motore che ha mosso tutte le stelle”.

Su Pioli: “Io sono un giocatorista piuttosto che un allenatorista. Credo che gli allenatori incidono, i giocatori decidono. Pioli è stato come un carro attrezzi, bravo a recuperare una squadra con una gomma a terra ma poi chissà perché non veniva mai confermato o non arrivava mai al traguardo. Ci è arrivato con merito, ricordavo quando fu sul punto di essere silurato filosoficamente anche da coloro sono saliti sul carro, siamo in Italia mai dimenticarlo, e quindi a me piace. È un allenatore normale, e in questo paese per essere rivoluzionari bisogna essere normali. Il risultato, checché se ne dica, non è la bussola, la guida, è tutto. Anche se poi ci sono tanti modi, leciti e non leciti, per raggiungerlo. Ma è sempre il risultato dal quale facciamo riscendere la bravura dell’allenatore. Milan-Roma 2-2, incredibile la rimonta della Roma. Certo, i cambi, siamo sempre lì. Si passa dall’essere dei geni a delle pippe di settimana in settimana”.