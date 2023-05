MN - Begovic elogia Maignan: "Portiere top: uno dei migliori al mondo attualmente"

MilanNews.it

Asmir Begovic, portiere del Milan nel 2020 per cinque mesi, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato così dell'attuale estremo difensore rossonero Mike Maignan: "Mike è un portiere top, si è stabilito come uno dei migliori in Europa e al mondo attualmente. Magari Gigio e Thibaut stanno giocando a questi livelli da più tempo però Mike sta venendo... Grazie alle sue prestazioni ogni settimana ha aiutato il Milan ad avere così tanto successo."