MN - Begovic: "Saelemaekers è cresciuto tantissimo: si vedeva che aveva il potenziale"

Asmir Begovic, portiere del Milan per cinque mesi nel 2020, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it per parlare di chi è stato il giocatore più migliorato in questi ultimi tre anni e mezzo: "Direi Saelemaekers, che è cresciuto tantissimo. Magari avrà avuto qualche alto e basso ma si vedeva già che aveva il potenziale e il talento per diventare un giocatore molto forte. La visione del Milan prendendo me, Ibra, Simon Kjaer e poi Giroud era quella di avere 4-5 veterani proprio per aiutare i più giovani."