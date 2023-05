MN - Begovic su Leao: "Ora ha trovato continuità e può essere giocatore di classe mondiale"

MilanNews.it

Asmir Begovic, portiere del Milan per cinque mesi nel 2020, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it del suo ex compagno Rafael Leao: "Rafa era giovanissimo ai miei tempi del Milan. Aveva doti incredibili e faceva già vedere il suo potenziale, ma a sprazzi. Ora però ha trovato quella continuità di rendimento e sta dimostrando a tutti che ha il talento e il potenziale per essere un giocatore di classe mondiale"