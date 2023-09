MN - Bellantone: "I cambi hanno fatto la differenza nell'Inter, nel Milan no: questo è il grande interrogativo del match"

vedi letture

Qualche singolo da cui ti aspettavi qualcosa in più? Così Davide Bellantone, procuratore sportivo e intermediario di mercato, ha risposto alla domanda in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it: “Forse avrebbero potuto fare qualcosa in più i cambi. Nell’Inter hanno fatto la differenza in maniera netta. Nei rossoneri no. Questo è il grande interrogativo del match”.