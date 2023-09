MN - Bellantone: "I nuovi acquisti sono quelli che hanno reso meno. Non mi aspettavo una disfatta simile"

Fino alla vigilia si parlava tanto di un Milan rinvigorito dai nuovi acquisti. Come ti spieghi il passo indietro netto contro l’Inter? Così Davide Bellantone, procuratore sportivo e intermediario di mercato, ha risposto alla domanda in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it: “Sono sorpreso, non mi aspettavo una disfatta simile da parte del Milan. Sì, i nuovi acquisti sono quelli che hanno reso meno”.