MN - Benedetti: "Bisogna capire cosa vuole realmente Buongiorno: diventare simbolo e bandiera del Torino o approdare in un club di prima fascia?"

In merito all'interesse del Milan per Alessandro Buongiorno, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Silvano Benedetti, tra i suoi primissimi mentori ai tempi della Scuola Calcio del Torino.

Per te Buongiorno è pronto per un top club come il Milan?

“Sotto questo punto di vista non c’è nessun dubbio. Più che altro bisogna essere nella sua testa per capire che cosa vuole realmente: diventare simbolo e bandiera del Torino o approdare in un club di prima fascia? È nelle condizioni di deciderlo solo lui”.

Sotto quali aspetti è migliorato maggiormente nel recente periodo?

“Buongiorno è molto fisico, nel recente periodo ha accentuato molto questa sua caratteristica. È migliorato tantissimo anche sul breve, sul versante della rapidità: un tempo, attaccanti con le caratteristiche di Raspadori o di Retegui avrebbero potuto metterlo in difficoltà: li ha annullati facilmente, come se nulla fosse”.