MN - Bennacer, domani o sabato l'intervento al ginocchio. Tempi di recupero più chiari dopo l'operazione

© foto di DANIELE MASCOLO

Non arrivano buone notizie per il Milan in merito alle condizioni di Ismael Bennacer che ieri nell'euroderby ha riportato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia nella giornata di domani o al massimo sabato. Per quanto riguarda i tempi di recupero, si saprà qualcosa in più solo dopo l'intervento in quanto dipenderanno dell'entità del danno.