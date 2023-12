MN - Bennacer pre-convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa. Nella lista non c'è Adli

La notizia era già circolata nelle scorse ore, ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Ismael Bennacer è stato inserito nella lista dei pre-convocati dell'Algeria per la Coppa d'Africa. Il prossimo 30 dicembre si saprà se il centrocampista del Milan rientrerà o meno nell'elenco dei 27 convocati definitivi. Non è invece presente Yacine Adli, che, tra l’altro, non avrebbe ancora comunicato ufficialmente la scelta di unirsi alla nazionale algerina.

La Coppa d'Africa si giocherà in Costa d'Avorio dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024. Se Bennacer dovesse essere convocato, perderebbe diverse partite con la maglia del Milan: nel caso in cui dovesse arrivare in finale, il mediano rossonero tornerebbe a disposizione di Pioli solo pochi giorni prima della sfida contro il Rennes valida per i playoff di andata per gli ottavi di Europa League.