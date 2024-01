MN - Bennacer torna domani a Milano. Sosterrà degli esami clinici

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan riaccoglierà domani Ismael Bennacer a Milano dopo l'eliminazione dalla Coppa d'Africa; l'algerino sosterrà degli esami clinici per ri-valutare l'infortunio all'adduttore subito in nazionale. La situazione non allarma: così come era già stato precedentemente comunicato, lo staff medico rossonero era in contatto con quello algerino nella gestione del caso; gli esami in Italia serviranno solo per un riscontro diretto sul problema avuto con la nazionale.

LA COPPA D'AFRICA

La Coppa d'Africa ha terminato stasera le partite dei gironi. È ora tempo di ottavi di finale, con la Nigeria di Chukwueze impegnata contro il Camerun, mentre l'Algeria di Bennacer è stata eliminata dal torneo, anche un po' a sorpresa. Ecco tutti i match che vedremo agli ottavi:

SABATO 27 GENNAIO

Angola-Namibia

Nigeria-Camerun

DOMENICA 28 GENNAIO

Guinea Equatoriale-Guinea

Egitto-Congo

LUNEDì 29 GENNAIO

Capo Verde-Mauritania

Senegal-Costa D'Avorio

MARTEDì 30 GENNAIO

Mali-Burkina Faso

Marocco-Sudafrica