MN - Beppe Riso: "Tonali? Operazione che entrerà nella storia. Con il Milan abbiamo parlato anche di Frattesi ma avevamo già chiuso con l'Inter"

Fonte: dall'inviato, Antonello Gioia

MilanNews.it

Anche lui di ritorno dall'Inghilterra dopo aver accompagnato Sandro Tonali per le firme con il Newcastle, Giuseppe Riso ha parlato così dell'operazione che ha portato il centrocampista italiano a sposare un nuovo progetto ai microfoni di MilanNews.it: "Operazione che entrerà nella storia, siamo contenti. C'è tanta soddisfazione. Vorrei cogliere l'occasione per ricordare Mino Raiola, si sente la sua mancanza e ha cambiato il modo di lavorare e ha dato una mano anche a voi: ha creato show e attrazione. Mi piacerebbe venga organizzato un premio perché se lo merita. Quando si affacciano delle proprietà così importanti della Premier come il Newcastle, che è l'NBA del calcio, è giusto che tutte le parti si siedino e ragionano".

Su Frattesi: "Operazione importante, ci teneva tanto perché voleva mettere la maglia dell'Inter. Col Milan abbiamo fatto un pranzo dove abbiamo parlato anche di Davide e i tempi erano stretti, con l'Inter avevamo già chiuso. Avevamo parlato anche di Frattesi".