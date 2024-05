MN - Berard (Parisien) commenta i tre anni di Giroud: "Bella sorpresa. Non mi aspettavo questo livello alla sua età"

L'addio di Olivier Giroud al Milan sembra ormai cosa fatta. L'attaccante francese dopo tre stagioni, uno scudetto e tanti gol, lascerà Milanello al termine di questa stagione e andrà a concludere la sua carriera, come viene riportato da qualche mese, in America al Los Angeles FC in compagnia del grande amico Hugo Lloris. Per parlare della scelta del numero 9 rossonero, di quello che sarà il suo futuro e di ciò che è stato il suo passato in rossonero, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Cristophe Berard, collega di Le Parisien.

Giroud è stato il miglior 9 del Milan dai tempi di Inzaghi. Ti aspettavi un rendimento simile in questi tre anni?

"Non mi aspettavo di vedere al Milan un Giroud di questo livello. E’ stata una bella sorpresa vedere che aveva ancora la rabbia, la fame di segnare gol e di giocare. Non me lo aspettavo alla sua età di vederlo giocare a questo livello a San Siro con il Milan".