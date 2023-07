Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha detto la sua su un eventuale permanenza di Matteo Gabbia e Daniel Maldini in rossonero nella prossima stagione: "Fossi nel Milan ne manterrei la proprietà del cartellino, ma li manderei a giocare: hanno bisogno di minutaggio”