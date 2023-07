MN - Beretta su De Ketelaere: "Unica soluzione darlo in prestito e farlo giocare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile del Milan, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato anche di Charles De Ketelaere, talento belga che ha deluso nella su prima stagione in rossonero: "Io penso che l’unica soluzione per rilanciare De Ketelaere sia darlo in prestito e farlo giocare. Non vedo altri orizzonti plausibili”."