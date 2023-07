MN - Beretta su Tonali: "Se vuoi competere su due fronti non puoi privarti di uno come lui"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile del Milan, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato dell'addio di Sandro Tonali, maturato negli scorsi giorni ma ufficializzato solo nelle ultime ore: "Colpito dalla dinamica del trasferimento? Francamente sì, perché - se vuoi competere sia a livello nazionale, sia a livello internazionale - non puoi permetterti di privarti di uno come lui”