MN - Bergomi: "Il Milan ha una rosa lunga e ampia. Giroud fa gol e assist, a destra è migliorato, ci sono Loftus e Reijnders"

vedi letture

Beppe Bergomi, ex calciatore e attuale noto opinionista di SkySport, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Il fatto che le sostituzioni determinino sempre tanto è una lode al mercato fatto in estate?

"Noi abbiamo sempre poca pazienza... Mi ricordo due mesi fa dicevamo che Jovic non andasse bene, ora entra e fa sempre gol. Giroud è sempre determinante: gol e assist. Poi ci sono gli esterni: il Milan ha pensato di cambiare la fascia destra privandosi di Messias e Saelemaekers, che erano bravi secondo me, e prendendo Pulisic e Chukwueze, per migliorare la rosa. Ha ragionato prendendo un centrocampista fisico con Loftus-Cheek, ha preso Reijnders. È una rosa lunga e ampia. Magari pensavano di trovarsi un po' più avanti in campionato e di passare il turno in Champions, ma la stagione è ancora lunga eh...".

