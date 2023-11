MN - Bergonzini: "In Germania si guarda al Milan con grande rispetto. Ecco cosa pensano i tedeschi dei cambiamenti rossoneri dell'estate"

Oggi è il giorno di Milan-Borussia Dortmund: i rossoneri sfideranno i tedeschi questa sera a San Siro e come lo stesso Pioli ha dichiarato sarà una sfida che potrebbe garantire la svolta in Champions League. In vista dell’imminente partita, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Elmar Bergonzini, firma de La Gazzetta dello Sport, esperto di Bundesliga. Ecco le sue parole:

Come è stato tratteggiato in Germania il recente periodo non propriamente idilliaco, a livello di risultati, targato Milan?

“In Germania si è sempre guardato al Milan con grande rispetto per la tradizione europea del club. Si è consapevoli del fatto che quest’estate la società rossonera non abbia fatto rivoluzioni come, per esempio, quelle del Milan di Berlusconi, però è stato connotato come positivo il fatto che una società così importante abbia deciso di ringiovanire l’organico, puntando su calciatori nuovi”.