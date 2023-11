MN - Bergonzini: "Milan, lo stadio in partite come questa può fare la differenza. E poi inciderà anche il risultato di Parigi"

vedi letture

Oggi è il giorno di Milan-Borussia Dortmund: i rossoneri sfideranno i tedeschi questa sera a San Siro e come lo stesso Pioli ha dichiarato sarà una sfida che potrebbe garantire la svolta in Champions League. In vista dell’imminente partita, abbiamo intervistato telefonicamente in esclusiva Elmar Bergonzini, firma de La Gazzetta dello Sport, esperto di Bundesliga. Ecco le sue parole:

Quali fattori propendono dalla parte del Milan?

“Posso essere scontato? Lo stadio. San Siro, in partite di questo tipo, può fare la differenza. Per il Milan cambia eccome andarsi a giocare la qualificazione all’ultima giornata contro una squadra che sa già di essere stata eliminata. Quindi sarà anche determinante il risultato di Psg-Newcastle. Inciderà, come componente, nella sfida di Milano a livello psicologico”.