MN - Bergossi: "De Ketelaere, per me, lo daranno via in prestito con diritto di riscatto"

Bergossi: "De Ketelaere, per me, lo daranno via in prestito con diritto di riscatto"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il procuratore sportivo e intermediario Alberto Bergossi che ha dato il suo punto di vista in merito allo scoppiettante mercato del Milan e non solo.

Cosa faranno i rossoneri con De Ketelaere?

“Secondo me lo daranno via in prestito con diritto di riscatto. È troppo timido in termini di personalità per vestire la maglia del Milan in questa fase storica, con l’attuale organico”.