MN - Bergossi: "Ecco cosa intende dimostrare la proprietà del Milan con questo mercato"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il procuratore sportivo e intermediario Alberto Bergossi che ha dato il suo punto di vista in merito allo scoppiettante mercato del Milan e non solo.

È un mercato abbandonate dettato dal fatto che la proprietà volesse trasmettere un messaggio di rottura netta con il passato?

“Sicuramente è un mercato in cui la proprietà intende dimostrare di voler investire sul Milan e sul nuovo parco dirigenti. Inoltre c’è l’intento di migliorare i risultati della scorsa stagione, non proprio esaltanti”.