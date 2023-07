MN - Bergossi: "Il Milan ha preso profili ben studiati a tavolino da tempo, anche in termini di personalità”

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il procuratore sportivo e intermediario Alberto Bergossi che ha dato il suo punto di vista in merito allo scoppiettante mercato del Milan e non solo.

C’è il rischio che qualcuno di loro paghi lo “scotto” derivato dall’impatto con il tatticismo della Serie A?

“Secondo me no. Inoltre mi risulta che due dei quattro presi erano già monitorati da Maldini e Massara, quindi si tratta di profili ben studiati a tavolino da tempo, anche in termini di personalità”.