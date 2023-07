MN - Bergossi: "Il Milan ha preso tutti calciatori giovani, di ottimo livello, già con esperienza internazionale"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il procuratore sportivo e intermediario Alberto Bergossi che ha dato il suo punto di vista in merito allo scoppiettante mercato del Milan e non solo.

L’acquisto che a tuo avviso inciderà maggiormente?

“Il Milan ha preso tutti calciatori giovani, di ottimo livello, già con esperienza internazionale. È l’insieme che fa la differenza”.