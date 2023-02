MN - Bertolucci: "Come si ritrova brillantezza? Con le vittorie. Bisogna lavorare"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (QUI l'intervista completa). Queste le parole sul momento rossonero e su come i rossoneri possono ritrovare quella brillantezza che li aveva contraddistinti nelle scorse stagioni: "Con le vittorie. Prima si volava e adesso è arrivato il primo momento di crisi dopo tre anni: ci sta anche se tutto insieme così non ce lo si aspettava. Non si può essere dei fenomeni all'improvviso e neanche essere incapaci. Serve lavoro, pazienza: non esaltarsi troppo quando si vince, non abbattersi troppo quando si perde. Bisogna lavorare".