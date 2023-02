MN - Bertolucci su Giroud: "Deve continuare così ma ha bisogno delle palle giuste"

MilanNews.it

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (QUI l'intervista completa). Questo il suo pensiero su Giroud e su come il francese potrà continuare a essere determinante per i rossoneri: "Come ha fatto fino a questo momento. Necessario però che arrivino anche le palle giuste perchè sennò non può fare la differenza. La cosa strana è che lui e Theo sono i due arrivati in fondo al Mondiale e ci sta che siano scarichi, mentre altri come Tomori, Calabria e Tonali stanno pagando dal punto di vista fisico. Credo che questo sia un discorso atletico che andrà analizzato".