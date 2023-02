MN - Bertolucci su Ibra: "Presenza importante ma il Milan deve guardare al futuro"

MilanNews.it

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (QUI l'intervista completa). Questo il suo pensiero sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic: "Sicuramente serve. La sua presenza è sempre importante però non è mai mancata, c'era anche quando il Milan perdeva. Il Milan deve però guardare al futuro e creare una squadra competitiva in Italia perché a livello internazionale c'è ancora una differenza enorme, basta guardare la Premier League: appena c'è un giovane di un certo livello in Italia viene subito comprato da loro"