MN - Bertolucci su Leao: "Un giocatore importante ma senza la continuità non sarà mai fenomenale"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (QUI l'intervista completa). Questo il suo pensiero sul momento negativo di Rafael Leao: "Un giocatore non continuo. Ha grandi qualità ma che ha evidenti difficoltà a stare con la testa dentro al match: va a strappi, importanti, poi si siede e poi riparte. Non credo che avrà mai la continuità per essere un giocatore fenomenale ma è un giocatore importante: tutto sta nella continuità".