MN - Bertolucci sul rendimento del Milan: "E' positivo da tre anni. Non so cosa si voglia di più..."

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha commentato così il rendimento dei rossoneri in questa stagione: "Il Milan è positivo da tre anni a questa parte. Ha vinto uno Scudetto, ha ottenuto un secondo posto ed è arrivato anche in semifinale di Champions League. Non so cosa si voglia e cosa si pretenda da questa squadra. Io sono molto contento del percorso intrapreso dal Milan e dei risultati ottenuti in queste ultime stagioni".