MN - Bertolucci sul ritorno alla vittoria: "Era importante dare segnali di compattezza"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (QUI l'intervista completa). Queste le sue sensazioni dopo la vittoria contro il Torino di venerdì scorso: "Era importante interrompere il periodo negativo e dare segnali di compattezza, anche perché giravano anche voci che sono a quanto pare prive di fondamento. E' venuta fuori una vittoria magari non brillante ma non si poteva andare troppo per il sottile".