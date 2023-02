MN - Bertolucci sulla Champions: "Impegno difficilissimo. Ma i pronostici si fanno sul campo..."

MilanNews.it

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (QUI l'intervista completa). Questo il pensiero sull'impegno di Champions contro il Tottenham: "Secondo me è un impegno difficilissimo. Tutto quello che di buono il Milan riuscirà a fare sarà quasi una sorpresa. Tra le due squadre penso ci sia una certa differenza. Il bello dello sport è che i pronostici non si fanno sulla carta ma sul campo, per cui si spera. Bisogna però essere realisti e sapere che il confronto sarà molto molto duro"