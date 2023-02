MN - Bertolucci sulla difesa a 3: "Era arrivato il momento di fare qualcosa di diverso"

MilanNews.it

Paolo Bertolucci, ex tennista e grande tifoso rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (QUI l'intervista completa). Questo il suo giudizio sulla nuova difesa a 3 scelta da Pioli per le ultime partite: "Penso sia stata un'esigenza. Evidentemente c'era poca copertura e ha optato per un altro sistema dopo aver valutato attentamente. Era arrivato il momento di far qualcosa di diverso ed è stato fatto".