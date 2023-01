MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di MilanNews.it ho votato Theo Hernandez come miglior difensore del 2022 rossonero. Per il laterale francese 5 gol e 6 assist in questo anno solare. Una crescita esponenti sotto tutti i punti di vista per uno dei migliori giocatori al mondo del ruolo.