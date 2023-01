MN BEST OF 2022 - Kalulu su Deulofeu è la giocata difensiva dell'anno

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di MilanNews.it ha scelto la chiusura su Deulofeu alla prima giornata di questo campionato contro l'Udinese come giocata difensiva dell'anno. Un intervento stratosferico da parte del c'entra francese, che per eleganza, reattività e intelligenza tattica ha fermato in maniera magistrale una ripartenza due contro uno impostata dall'esterno spagnolo.