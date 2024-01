MN BEST OF 2023 - Il 2023 del Milan è da... 5,5!

Come ogni fine dell'anno, la redazione di MilanNews.it offre il recap dei migliori momenti del 2023 rossonero, che vede la squadra di Pioli protagonista in Champions League con il raggiungimento della semifinale di Champions 16 anni dopo l'ultima volta, prestazioni superlative in campionato ma anche diverse delusioni come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Ogni ora, a partire dalle 12, troverete sul nostro sito tutti i momenti salienti dell'anno solare milanista.

Voto al 2023 del Milan da parte della redazione di MilanNews.it: 5,5.

Più bassi che alti. Vero, Pioli ha portato la squadra ad una semifinale di Champions, ma pesano i due derby persi male proprio in semifinale, oltre a quello di Supercoppa Italiana e i due di campionato. A questo si aggiunge anche il quinto posto sul campo della passata stagione, l'eliminazione in Champios League nel girone con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle e l'andamento discontinuo in campionato di questa annata. Dal 2024 ci si aspetta ben altro da una squadra che può lottare e giocarsela con chinque.