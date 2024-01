MN BEST OF 2023 - L'acquisto dell'anno è Christian Pulisic

Come ogni fine dell'anno, la redazione di MilanNews.it offre il recap dei migliori momenti del 2023 rossonero, che vede la squadra di Pioli protagonista in Champions League con il raggiungimento della semifinale di Champions 16 anni dopo l'ultima volta, prestazioni superlative in campionato ma anche diverse delusioni come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Ogni ora, a partire dalle 12, troverete sul nostro sito tutti i momenti salienti dell'anno solare milanista.

Miglior acquisto

La redazione di MilanNews.it ha scelto: l'acquisto del 2023 è Christian Pulisic. Il 13 luglio 2023 il Milan ufficializzava il passaggio di Christian Pulisic dal Chelsea alla squadra rossonera per circa 20 milioni di euro. Lo statunitense, quasi sei mesi dopo chiude la sua prima metà di stagione rossonera con 7 gol tra campionato e Champions League e 4 assist: le statistiche dicono che non andava in doppia cifra di gol+assist dal 2019/20.