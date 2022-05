MN - Bezzi su Pioli: "Ha una grande qualità: la gestione dello spogliatoio e del gruppo"

MilanNews.it

Gianni Bezzi, giornalista della RAI, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Pioli: “Ho avuto modo di conoscere bene Pioli, credo che sia un allenatore bravissimo. Ha una grande qualità: la gestione dello spogliatoio e del gruppo. Quando è stato alla Lazio ha fatto vedere un calcio bellissimo, ma per vincere serve sempre qualcosa in più. Nelle sue precedenti gestioni le sue squadre hanno sempre volato fino a ridosso della primavera, avendo dei cali alla fine. Adesso però stiamo assistendo alla sua consacrazione in un grande club come il Milan. Credo che per lui sia arrivato il momento giusto per portare qualcosa a casa, se lo merita”.