MN - Bianchessi: "Calabria mi emoziona ogni volta: sapevo che sarebbe diventato protagonista col Milan"

vedi letture

In merito a Milan-PSG e all’accoglienza ricevuta da Gigio Donnarumma, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Mauro Bianchessi, ex dirigente del settore giovanile rossonero.

Come commenti la prestazione del “tuo” Calabria?

“L’ho conosciuto ragazzino e vederlo giocare in Champions non può che emozionarmi ogni volta. Può sembrare una frase fatta, ma per mentalità e voglia di arrivare, io non ho mai dubitato che avrebbe calcato certi palcoscenici da protagonista e leader con la maglia rossonera, prima o poi”.