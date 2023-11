MN - Bianchessi: "Con Donnarumma è un po' quando la moglie viene tradita. So che resterà milanista"

vedi letture

In merito a Milan-PSG e all’accoglienza ricevuta da Gigio Donnarumma, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Mauro Bianchessi, ex dirigente del settore giovanile rossonero.

Partiamo dal “tuo” Donnarumma…

“Cosa c’è da dire? Ha dimostrato, ancora una volta, di essere tra i migliori al mondo, con grande personalità, compiendo interventi straordinari in uno stadio che era per lui letteralmente una bolgia”.

I tifosi del Milan lo hanno fischiato…

“È un po’ come quando una moglie viene tradita. Io conosco Donnarumma. So che lui era, è e resterà milanista. I motivi reali per i quali è andato via li conosciamo in pochi”.