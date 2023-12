MN - Bianchessi elogia il settore giovanile del Milan: "Emergono sempre più giovani italiani"

Dopo il passo falso di Salerno, il Milan torna al lavoro per preparare al meglio la sfida casalinga, in programma sabato 30 dicembre a San Siro contro il Sassuolo di Dionisi, reduce da una sconfitta contro il Genoa. Queste le parole, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, da parte di Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan, dal primo luglio Direttore Generale del Settore Giovanile del Monza.

Le parole di Bianchessi su Davide Bartesaghi, da quest'anno in pianta stabile in prima squadra rossonera: "Direi di attenzione molto anche il profilo di Bartesaghi: è in pianta stabile a far parte della prima squadra. Se c’è un aspetto positivo che si vuole rilevare è che nel Milan stanno emergendo sempre più giovani italiani direttamente dal vivaio. Solo in numeri esiguo sono infatti gli stranieri"