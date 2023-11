MN - Bianchessi: "Il Milan ieri ha risposto presente come sa fare: è questione di dna"

In merito a Milan-PSG e all’accoglienza ricevuta da Gigio Donnarumma, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Mauro Bianchessi, ex dirigente del settore giovanile rossonero.

Quali aspetti ti hanno convinto del Milan ieri sera?

“Bisognava vincere per restare ancorati al treno Champions e il Milan ha risposto presente, come solo i rossoneri sanno fare. È questione di dna. Mai dare per spacciato il Diavolo”.