MN - Bianchessi: "La fortuna di Francesco oltre al suo talento è la famiglia. I genitori l’hanno sempre sostenuto e protetto"

La notte contro il Brugge verrà ricordata, più che per la vittoria, per l'esordio in Champions League di Francesco Camarda che è diventato il più giovane italiano a fare il suo debutto nel torneo più importante d'Europa. Un esordio che poteva diventare epico se il gol segnato proprio dal giovane attaccante non fosse stato annullato. Ma resta nitida l'immagine dei compagni di squadra che lo portano in trionfo. Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan e attuale Direttore Generale del Settore Giovanile del Monza, lo ha visto praticamente nascere calcisticamente, coltivando il suo talento.

E ai microfoni di MilanNews.it ci racconta le sue sensazioni:



Altri aneddoti su Francesco?

"La fortuna di Francesco oltre al suo talento è la famiglia. I genitori l’hanno sempre sostenuto e protetto senza mai creargli ansia o aspettative. Sono fantastici e hanno parte del merito di dove oggi è arrivato Francesco".