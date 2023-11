MN - Bianchessi sicuro: "Leao è già tra i grandissimi"

In merito a Milan-PSG e all’accoglienza ricevuta da Gigio Donnarumma, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Mauro Bianchessi, ex dirigente del settore giovanile rossonero.

Finalmente ha convinto a pieni voti Leao. Cosa gli manca per essere definitivamente un campione?

“Io credo che Leao sia già tra i grandissimi. Le giornate no possono capitare a tutti. Con il Psg abbiamo visto il vero Rafa Leao, quello che Pioli ha lanciato e plasmato”.