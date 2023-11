MN - Bianchessi: "Sono convinto che ci sarà spazio in Serie A per Camarda in questa stagione"

In merito a Milan-PSG e all’accoglienza ricevuta da Gigio Donnarumma, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Mauro Bianchessi, ex dirigente del settore giovanile rossonero.

E ora? Ti aspetti una svolta decisa nel prosieguo della stagione del Diavolo?

“Io non ho mai dubitato, in queste settimane, del valore di questa squadra e di Pioli. Un peccato sono i tanti infortuni. Però il Milan ha carte sotto tavola da giocarsi. Io sono convinto, per esempio, che in questa stagione ci sarà spazio per Camarda. Secondo me è pronto per esordire in Serie A”.