MN - Bianchessi su Pobega: "Cresciuto tantissimo ma è stato sfortunato con l'infortunio"

Bianchessi su Pobega: "Cresciuto tantissimo ma è stato sfortunato con l'infortunio"

Dopo il passo falso di Salerno, il Milan torna al lavoro per preparare al meglio la sfida casalinga, in programma sabato 30 dicembre a San Siro contro il Sassuolo di Dionisi, reduce da una sconfitta contro il Genoa. Queste le parole, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, da parte di Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan, dal primo luglio Direttore Generale del Settore Giovanile del Monza.

Le parole di Bianchessi su Tommaso Pobega, scoperto dal ex responsabile rossonero: "Ho portato Pobega al Milan all’età di 14 anni. Per me, è cresciuto moltissimo. È stato molto sfortunato: l’infortunio che ha subito lo ha penalizzato. Il valore, tuttavia, non lo si può mettere in discussione”.