MN - Bianchessi sul Milan: "Deve preservare ossatura e identità tutta italiana"

vedi letture

Dopo il passo falso di Salerno, il Milan torna al lavoro per preparare al meglio la sfida casalinga, in programma sabato 30 dicembre a San Siro contro il Sassuolo di Dionisi, reduce da una sconfitta contro il Genoa. Queste le parole, in esclusiva sul sito di MilanNews.it, da parte di Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile del Milan, dal primo luglio Direttore Generale del Settore Giovanile del Monza.

Le parole di Bianchessi su quelli che devono essere gli obiettivi del Milan, per la stagione ma non solo: "Qualificarsi in Champions e poi tornare subito a lottare per vincere dalla stagione successiva. Però insisto: a livello di Settore Giovanile, il Milan deve continuare a preservare questa forte ossatura e identità tutta italiana, che rappresenterà le fortune del futuro imminente”