MN - Bianchessi: "Vedo un Milan forte, in salute, in grado di dominare contro qualsiasi avversario”

Bianchessi: "Vedo un Milan forte, in salute, in grado di dominare contro qualsiasi avversario"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex dirigente rossonero Mauro Bianchessi.

Dopo due giornate in Champions, il Milan ha soltanto due punti…

“Sì, ma diciamo le cose per quello che sono realmente: il Milan è inserito nel girone di Champions più difficile in Europa. Inoltre poniamo in evidenza un dato…”.

Prego.

“Il Milan ha giocato molto bene in Germania e avrebbe meritato di vincere. Io vedo una squadra forte, in salute, in grado di dominare contro qualsiasi avversario”.